BRATISLAVA - Myslíte si, že na tom, ako trávite víkend, nezáleží? Že dôležité je len to, aký výkon podávate cez pracovný týždeň? Môžete sa snažiť, koľko chcete, ak „odfláknete“ víkend, vzďaľujete sa úspechu. Nemali by ste podceňovať dôležitosť správnych víkendových aktivít. Ak robíte niektoré z nasledujúcich činností, rýchlo to napravte.