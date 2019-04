BRATISLAVA - Romantizmus a realizmus sú dva smery, ktoré sa vyskytujú v maturitných otázkach neustále. Raz máš vysvetliť to, raz ono, raz si spomenúť na zahraničných romantikov, inokedy na slovenských realistov. Preto je ideálne si tieto smery porovnať, nech sa ti to všetko pekne uloží v hlave. Tak poďme na to.