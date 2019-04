PRAHA - Žiadna expanzívna elektropopová diskotéka, ako to poznáme z koncertov Moderatu, ale intímny, po inštrumentálnej stránke precízne odohratý koncert. Sascha Ring alias Apparat prišiel do veľkej sály pražskej Lucerny s výborným novým albumom, no intenzitu zážitku žiaľ narúšal nešťastný výber miesta koncertu a vykecávajúci návštevníci.