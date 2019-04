Takéto foto bude onedlho minulosťou

Zdroj: Facebook / Risa Pavee

Navštíviť thajský ostrov Phuket a nespraviť si fotografiu s lietadlom nad hlavou, to je pre mnohých turistov ako byť v Paríži a nevidieť Eiffelovu vežu. Ak ste však takýto „úlovok“ nezískali do svojej zbierky doteraz, zrejme sa vám to už nepodarí. Miestne úrady sa totiž rozhodli takýmto snímkam zabrániť.