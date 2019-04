Budú vám závidieť, kde pracujete: Pozrite si voľné pracovné miesta priamo v srdci prírody

BRATISLAVA - Hľadáte si dobrú prácu, ktorá by vás napĺňala, no záleží vám aj na tom, aby ste pracovali v príjemnom a peknom prostredí? Máme pre vás dve zaujímavé ponuky. Poďte pracovať do horského hotela Sliezsky dom, ktorý sa nachádza v nádhernom prostredí Vysokých Tatier. Do Sliezskeho domu hľadajú ľudí na pozíciu fyzioterapeut/masér a čašník/čašníčka. Pozrite sa, čo vám tento zamestnávateľ - okrem krásneho prostredia, ponúka.