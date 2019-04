Príručka z 1940 radí, ako sa správať k ženám na pracovisku: Hanba, ani dnes to tak v niektorých firmách nevyzerá

BRATISLAVA - Oddelenia ľudských zdrojov sú vo firmách kľúčové. Vytvárajú firemnú kultúru a ňou následne vedú zamestnancov, samých seba, ale taktiež aj vedenie firmy. To, že to dnes vo firmách vyzerá všelijako, je vizitkou práve HR oddelenia. Mnohé z nich by si mohli brať príklad z príručky z roku 1940, ktorá krok po kroku vedúcim oddelení radí, ako sa starať o svoje zamestnankyne. Keď si prečítate, čo všetko príručka odporúča, pravdepodobne budete závidieť. Veď takto to v mnohých spoločnostiach nevyzerá ani dnes.