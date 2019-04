Štyri príznaky, ktoré by ste nemali ignorovať: Ak si v práci hovoríte tieto vety, začnite písať výpoveď

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Niekedy je v práci len hektické obdobie a nahromadený stres spôsobuje, že si hovoríte, že to už ďalej nezvládnete. Potom sa však situácia ustáli a vy ste znova spokojný. Takéto obdobia sa objavujú u mnohých zamestnancov. Ak sa vám však v hlave objavujú aj iné myšlienky, ktoré spochybňujú vaše pôsobenie v danej firme, mali by ste zvážiť, či sa nepoobzerať po novom zamestnaní. Najmä ak si čoraz častejšie hovoríte nasledujúce vety, zvážte, či by pre vás odchod z firmy nebol vykúpením.