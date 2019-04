Čo najviac prekáža Slovákom na bankách? Na jednej odpovedi sa zhodli všetci

Pozná to takmer každý. Aj vám sa už určite stalo, že vás banka niečím nemilo prekvapila alebo dokonca nahnevala. Ktorá vec nás trápi najviac a čo spraviť, aby sme nemuseli stále riešiť nejaký problém či mali pocit, že banka na nás zarába priveľa?

Neosobný prístup, príliš zložité vyjadrovanie a veľa byrokracie – aj to sú veci, ktoré nám na bankách neraz prekážajú. Najviac nás však rozladí niečo celkom iné...

Poplatky, ktoré prekvapia

Práve neočakávané bankové poplatky sú vecou, ktorá dokáže rozčúliť asi každého. Neraz sú v zmluvách o účte formulované nie celkom zrozumiteľne, odkazujú na ne hviezdičky a podobne. Človek má svoje starosti a pri niektorých bežných úkonoch ani nerozmýšľa nad tým, že by mohli niečo stáť. Následne neraz s prekvapením zistí, že mu z účtu odchádzajú poplatky za používanie platobnej karty. Jednorazovo ide zväčša o sumy v desiatkach centov či v eurách. Za celý rok sa však môžu nazbierať aj desiatky eur, ktoré ste mohli využiť inak.

Najčastejšie nenápadné bankové poplatky, ktoré možno platíte aj vy:

spoplatnené informačné SMS

poplatky za zmeny limitov (napríklad pri debetných kartách či internet bankingu)

poplatok za vklad alebo výber v hotovosti majiteľom účtu

poplatky za výber z bankomatu (nielen z cudzej banky)

niektoré úkony pri návšteve pobočky

platba kartou či výber hotovosti v zahraničí

Európsky problém

Problém „skrytých“ poplatkov zjavne netrápi len nás, Slovákov, ale obyvateľov Európy celkovo. Aj preto podľa nového nariadenia Európskej komisie musia všetky banky od tohto roka povinne posielať výpisy s poplatkami, ktoré si za celý rok zaúčtovali. Mnohí ľudia tak až teraz reálne zisťujú, že platia banke sumy, o ktorých vôbec nevedeli a ani si neuvedomili, že sa im priebežne sťahujú z účtu za rôzne transakcie. „Nestačím sa čudovať, za čo všetko sa banke platí. Nikdy by mi nenapadlo, že bude spoplatnené aj to, že som si cez bankomat pozrela aktuálny stav svojho konta. To ma poriadne zaskočilo,“ priznala Martina.

Ideálne je vybrať si účet, ktorý naozaj prehľadne sumarizuje, čo máte v cene jeho vedenia. Ak je to možné, vyhýbajte sa zmluvám, v ktorých všetko treba hľadať cez hviezdičky v cenníkoch. Jedným z najprehľadnejších je určite Parádny účet od Raiffeisen banky. Pokrýva všetky bežné potreby od neobmedzených platieb kartou, výberov v bankomatoch Tatra banky až po internet banking či SMS tarifikácie o platbách nad 10 eur.

Pozor aj na platby za vedenie účtu

Mnoho klientov bánk sa sťažuje aj na značné sumy, ktoré ročne platia za vedenie osobného účtu. Jednou z nich je Daniela: „Pravidelne mi na účet chodia peniaze, nikdy som nebola v mínuse, naopak, vždy mám minimálne 1 000 eur na konte, využívam pár základných služieb a aj tak musím platiť mesačne 6 eur za jeho vedenie, to je 72 eur ročne. Nechcela som si v banke otvoriť aj šetriaci účet – zdal sa mi nevýhodný. Už som sa rozhodla, že prekonám lenivosť a účet si prenesiem do banky, v ktorej ho budem mať zadarmo. A za ušetrené peniaze si doprajem kuchynský robot.“

Podmienky, ktoré musíte splniť, aby ste mali vedenie účtu zadarmo, si určuje každá banka inak. Často však zahŕňajú aj nutnosť využívať ďalší produkt okrem samotného bežného účtu, napríklad spomínané sporenie. A ani vtedy nemusíte mať odpustený celý poplatok, ale len jeho časť. Keďže ročne ide naozaj o značné sumy, oplatí sa získať účet zadarmo, hoci aj v inej banke. V Raiffeisen banke napríklad úplne stačí, ak vám každý mesiac príde na účet 400 eur a zrealizujete jedno inkaso. Banka vám na účet vyplatí odmenu v hodnote celého poplatku za vedenie účtu. Máte ho tak vlastne zadarmo.

Takto vás žiadny poplatok neprekvapí!

Najjednoduchšie riešenie je založiť si účet v banke, ktorá žiadne prekvapivé poplatky neúčtuje. V Raiffeisen banke okrem toho za vedenie účtu existujú vlastne len dva poplatky za služby, ktoré zrejme nikdy ani nevyužijete. Všetky bežné transakcie vrátane dvoch výberov z bankomatu cudzej banky sú už v cene účtu – ak ho vôbec platíte. Za kredit 400 eur za mesiac a jedno zrealizované inkaso ho totiž máte zadarmo. Ak vás odrádza proces zmeny účtu, nemusíte sa obávať. Na všetko stačí len jediná návšteva v Raiffeisen banke a všetko vyriešite. Bonusom navyše je príjemná atmosféra a priateľskí zamestnanci, vďaka ktorým všetko zvládnete s úsmevom na tvári.

Tento článok sme pripravili v spolupráci s Raiffeisen bankou.

