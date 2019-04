Mladík si kúpil sadu príborov: Doma otvoril škatuľu a... aha, čo tam našiel!

"Prepáč, Damo, Candice a Layla, váš dar Jarred a Rach vrátili späť do obchodu a dokonca ho ani len neotvorili, aby si prečítali zásnubnú pohľadnicu," stálo v karte, ktorej obsah zverejnil Sam Mangan na svojom Instagrame. Sadu príborov si kúpil v maloobchode za 299 austrálskych dolárov (cca 190 eur).

Mangana neskôr pozvali do miestneho rádia Hot Tomato, aby poslucháčom priblížil zábavnú príhodu a vrátil pohľadnicu do správnych rúk. Jedno z dievčat, ktoré darovalo sadu príborov, ho kontaktovalo. Dvojica, pre ktorú bol dar určený, si v tom čase užívala svadobnú cestu. "Niekto, kto príbeh počul v rádiu, im zavolal. Podľa ich slov bola v sade chybná lyžica, preto to celé vrátili," vysvetlil Sam. Zamýšľa sa však nad tým, čo presne znamená chybná lyžica. Je skôr toho názoru, že to bola roztomilá výhovorka.

Zdroj: Facebook/Sam Mangan

"V hlave som si predstavil Jarred a Rachel po skončení zásnubného večierka, ako sa pozerajú na všetky tie dary, pričom dostali niekoľko príborových setov. Povedali si, že tento je ten, ktorý nechcú a zabudli odstrániť pohľadnicu," opísal svoje dojmy Mangan.