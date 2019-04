Zdroj: Photo by Hannah Wei on Unsplash

BRATISLAVA - Najťažšie je niečo začať. Neraz to ani nie je samotná činnosť, čo nás vyčerpá, ako skôr neustále premýšľanie o nej. Nepríjemná úloha či problém, ktorého riešenie odkladáme na dobu neurčitú, sa nám však pripomína so železnou pravidelnosťou a to vie teda poriadne vyčerpať. Môže to byť však inak.