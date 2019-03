BRATISLAVA - Napriek tomu, že sa zabezpečovacím zariadeniam príliš často nevenujeme, nezaškodí ak občas nahliedneme aj do ich sveta. Keď som si kúpil zvonček Ring dostal som nápad na krátku recenziu, pretože Ring je pomerne zaujímavý produkt. Jeho idea je jasná - po zazvonení vám príde notifikácia na mobil plus video feed. Áno, správne ste sa dovtípili, je to wifi zvonček.