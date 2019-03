Muž zachránil v práci mačku: Zamestnávateľ ho nepochválil, dal mu výpoveď

PORT RICHMOND - Maurice German sa stal hrdinom, no nebol za to odmenený, skôr naopak. Rodina v Port Richmonde, kde sa práve Maurice nachádzal a pracoval, ho poprosila, či by im nepomohol zachrániť ich mačku, ktorá uviazala na telefónnom stĺpe už 12 hodín. Zamestnanec spoločnosti Verizon, ktorá zákazníkom ponúka a zabezpečuje internet, telefonovanie a televíziu, bol ideálnym kandidátom na záchrancu. S technikou, ktorú v práci používa, sa mu mačku podarilo ľahko dostať k majiteľom. Od zamestnávateľa sa však pochvaly nedočkal.