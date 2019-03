BRATISLAVA - Približne desať percent populácie má v rodine niekoho, komu diagnostikovali črevné polypy alebo rakovinu hrubého čreva a konečníka. Na prevenciu by však nemali myslieť len ľudia so zvýšeným rizikom. Keby väčšina ľudí v strednom veku absolvovala kolonoskopické vyšetrenie, na rakovinu by zomieralo oveľa menej pacientov.