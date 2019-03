PRIEVIDZA - Skupina The Kreins z Prievidze nepatrí medzi známe pojmy na slovenskej scéne, no po nedávno vydanom druhom albume by sa to mohlo zmeniť. Novinka s názvom Heaven vyšla po dlhých desiatich rokoch od debutu In You. A zdá sa, že čakanie sa vyplatilo, nahrávka v prevažne pomalom tempe je milým prekvapením na domácej scéne.