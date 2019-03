BRATISLAVA - Dôchodok sa nemusí automaticky rovnať ničnerobeniu. Špeciálne, ak ste doposiaľ žili aktívnym životom. Preto mnohým padne vhod možnosť privyrobiť si nejaké to euro navyše. Nie je to len o peniazoch. Je to zároveň o rozšírení obzorov, speňažení svojich znalostí, schopností či zručností a o získaní nových kontaktov. Práca, ktorá vás naozaj baví a vnútorne uspokojuje, vám pomôže žiť lepšie a aktívnejšie.