BRATISLAVA - Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, obľúbená farba hovorí mnoho o našej osobnosti. Existuje niekoľko testov osobnosti, ktorými psychológovia analyzujú prežívanie človeka na základe preferencie farieb. Psychológia farieb je teda overená stratégia a prezrádza to, ako sa pozeráme na životné záležitosti. Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo prezrádza vaša obľúbená farba o vás.