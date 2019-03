Kráľova hoľa

Zdroj: TASR - Oliver Ondráš

Kráľova hoľa má nadmorskú výšku bezmála 2000 metrov nad morom, ani to však ľuďom odjakživa nebránilo v tom, chodiť cez ňu do vedľajšieho regiónu a stretávať sa. Je to hraničný kopec, ktorý v podstate spája Horehronie, Spiš a Liptov, čo dodnes pripomínajú aj folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou organizované v Liptovskej Tepličke.