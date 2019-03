Sagrada Familia v Barcelone

Zdroj: thinkstock

Výstavba Sagrady Familie sa začala v roku 1882. Odvtedy okolo nej stihli vybudovať celé štvrte s novými obydliami, ale tento kostol stále nie je hotový. Z nášho pohľadu sa to niekedy zdá ako nekonečná stavba. No stačí si spomenúť na iné chrámy s podobne bohatou výzdobou a to, koľko rokov potrebovali na definitívne dokončenie.