Chcete zabodovať u svojej polovičky aj vy? Týmto si získate každú ženu

Tak ako majú ženy rôzny vkus v obliekaní, tak majú aj rozdielne predstavy o svojom ideálnom šperku. Keď sa im chcete priblížiť, pozrite sa, čím sa krášli najčastejšie tá vaša. Pri troche snahy si určite spravíte predstavu o tom, čo by sa jej mohlo páčiť. Prinášame vám niekoľko tipov na šperk, ktorý možno poslúži ako ideálny darček práve vám.

Zlato: Klasika, ktorá nesklame

Zlaté šperky už tisícky rokov predstavujú vrchol šperkárstva, a tak to bude zrejme aj naďalej. Ak chcete dáme svojho srdca venovať niečo naozaj trvalé, zlato je jednoznačnou voľbou. Veď nie nadarmo sa 50. výročie svadby označuje ako zlaté. Okrem toho sa blíži leto a zlato výborne vynikne práve na opálenej ženskej pokožke.

Náš tip: Zlatý náramok s malým srdiečkom (Klenoty Aurum, od 295 €) alebo trblietavé visiace náušnice z kombinácie žltého a bieleho zlata (Klenoty Aurum, od 289 €)

Biele zlato: Pre milovníčky svetlých kovov

Má vaša polovička radšej biele kovy v striebornej farbe než klasické žlté zlato? V tom prípade hľadajte medzi klenotmi z bieleho zlata. To sa začalo tešiť popularite v prvej polovici minulého storočia a dámy ho obľubujú dodnes. Krásne v tomto prevedení sú napríklad prstene či náušnice.

Náš tip: Náušnice symbolizujúce večnosť lásky či priateľstva (Klenoty Aurum, od 209 €) alebo prsteň z bieleho zlata zdobený perlou (Klenoty Aurum, od 219 €)

Diamanty: Povýšia šperk na inú úroveň

Slzy bohov či padnuté hviezdy - takéto vzácnosti predstavovali diamanty podľa antických legiend. Svoju vzácnosť si zachovali dodnes. Dokonca sa im pripisujú aj rôzne ozdravné účinky na telo, najmä v oblasti prečisťovania organizmu – detoxikácie, či ochrany tela pred zlými silami. Krásne vybrúsený diamant určite dámu vášho srdca dostane na kolená.

Náš tip: Decentné zlaté náušnice s briliantmi (Klenoty Aurum, 415 €) alebo prsteň z bieleho zlata so srdiečkom zdobeným briliantmi (Klenoty Aurum, 444 €)

Drahé kamene: Pestrofarebná nádhera

Je vaša manželka či priateľka plná energie a miluje farby? V tom prípade stavte na šperk s farebným drahokamom. Zelený smaragd pozitívne vplýva na vernosť a úspech v láske, prekrásny zafír je zas kameňom pravdy a intuície. Ak by ste chceli svojej drahej dodať viac energie, vyberte vášnivo červený rubín. Ak naopak, vaša polovička potrebuje spomaliť a oddýchnuť si, vyberte jej topás v nádhernej blankytnej farbe.

Náš tip: Náušnice z bieleho zlata so smaragdom a briliantmi (Klenoty Aurum, 444 €) alebo prsteň z bieleho zlata s topásmi a briliantmi (Klenoty Aurum, 660 €)

Keď klasický šperk nestačí

Prstene a retiazky vašej drahej nič nehovoria, ale vy by ste jej predsa len radi darovali niečo extra? V tomto prípade sa neoplatí silou mocou kupovať brilianty či zlato. Zvoliť však môžete napríklad štýlové značkové hodinky, či umelecký oceľový náramok.

Náš tip: Moderný oceľový náramok Xenox (Klenoty Aurum, 89 €) alebo štýlové hodinky Tommy Hilfiger (Klenoty Aurum, 179 €)

Nenašli ste medzi našimi tipmi to, čo hľadáte? V tom prípade zamierte do jednej z predajní Klenoty Aurum alebo do e-shopu Klenotyaurum.sk. Čaká vás bohatý výber rôznych šperkov v rôznych cenových variáciách. Či už hľadáte prsteň, retiazku, náušnice, hodinky alebo iné doplnky, z bohatej ponuky šperkov na každý deň si tam určite vyberiete

