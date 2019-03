Madeira, Portugalsko

Zdroj: Getty Images

Do dovolenkovej sezóny nám ešte chýba pár týždňov, ale napriek tomu si už teraz môžete dopriať oddych s vôňou letných radovánok. V týchto destináciách vás v týchto dňoch privíta príjemné teplé počasie, takže do kufra vám stačí zbaliť plavky, pár tričiek a dobrú náladu. Ešte predtým ako aj naša príroda rozkvitne do jarnej krásy, poďte sa pokochať inými nádhernými lokalitami.