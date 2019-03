Neplytvaj zbytočne drahocenným časom: Nauč sa hodiny na webe využiť skutočne efektívne

BRATISLAVA - #Minúty strávené na internete ubiehajú ako šialené. Každý z nás to pozná na svojej koži. Miesto toho, aby sme sa konečne pustili do niečo zmysluplného, pozeráme si vtipné videá na YouTube, zisťujeme čo je nové na sociálnych sieťach, alebo sa začítame do článkov, ktoré nič nemajú spoločné s našimi povinnosťami. Tie neustále odkladáme na dobu neurčitú. Zdá sa ti tento scenár známy? Vedz že nie si sám. Dnes ti ukážeme, ako zbytočne nemrhať časom strávenom na webe.