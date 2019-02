BRATISLAVA - Súvislosť stravy s vysokým obsahom tukov a otravou krvi! Na to prišla nová štúdia, ktorá sa zaraďuje medzi ďalšie, potvrdzujúce to, čo bolo už známe. Škodlivosť nezdravej stravy! Tentokrát prichádzajú vedci so šokujúcim odhalením, ako taká strava pôsobí na imunitný systém.