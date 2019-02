Apartmán The Grand Penthouse, hotel The Mark, New York, USA

Zdroj: The Mark

Vyše 65 tisíc eur - to je suma, za ktorú si na Slovensku môžete kúpiť byt, dom alebo v niektorých lokalitách dokonca aj dva. V newyorskom hoteli The Mark si toľko pýtajú za jedinú noc v apartmáne. Hoci je táto suma vôbec najvyššia na svete, stále sa nájdu ľudia, ktorí ju neváhajú zaplatiť. A dokonca tvrdia, že to rozhodne stojí za to.