FOTO Pes roztrhal balík, ktorý prišiel susede: Keď videla majiteľka, čo je v ňom, očervenela od hanby

WIGAN - Keď Jenna Crozierová (34) preberala balíček od poštára pre svoju susedu, tak nemala ani poňatia o tom, čo je v ňom. Jej pes to ale chcel zistiť, a tak balík vo chvíli, keď sa ocitol bez dozoru, roztrhal. Žena sa tak dozvedela, čo je vo vnútri a bolo to veru poriadne pikantné prekvapenie.

Jennina suseda nebola doma, a tak za ňu prebrala od poštára balíček, ktorý jej prišiel. "Balíček tu nechal poštár, nechala som ho zastrčený za dverami a odišli sme preč," hovorí. Nechať psa, šteniatko Bonnie, samého doma ale očividne nebol dobrý nápad, pretože v nestráženej chvíli sa vrhol na balík a trhaním ho otvoril. Vykotúľala sa z neho 15 centimetrov dlhá erotická pomôcka.

Zdroj: profimedia.sk

"Išiel som po schodoch, keď som zbadal, že sa na koberci medzi zdrapmi papiera povaľuje nejaká hračka," spomína si Crozierovej partner Lee Edwards (36). Až neskôr zistil, s čím sa to labrador zabáva a vôbec nerozumel tomu, kedy a ako sa vibrátor dostal k nim domov. "Nevedel som o tom, že by priateľka kúpila niečo také. Až keď prišla do obývačky, tak sme pochopili, že náš pes odhalil veľké tajomstvo susedinho balíčka," dodáva mladík.

Zdroj: profimedia.sk

Jenna pomôcku zabalila späť do balíka, ktorý neskôr diskrétne odovzdala zapýrenej susede. Obe ženy sa príliš nepoznajú, suseda má podľa odhadov okolo päťdesiat rokov. Odvtedy ju Crozierová našťastie nevidela, bola to totiž naozaj veľmi trápna situácia.