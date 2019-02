BRATISLAVA - Tie najzaujímavejšie hudobné projekty zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Česka sa stretnú v projekte Nu Sound Of Visegrad. Putovná koncertná séria prichádza do Banskej Štiavnice, aby sa prezentovala v rámci aktivít Banská Štiavnica - Mesto Kultúry 2019. Od apríla až do októbra sa uskutočnia štyri koncerty - štyri tematické večery s mnohými prekvapeniami.