Som na dovolenke, neotravujte: Muž napísal kolegovi počas jeho voľna, dostal skvelú zamietavú odpoveď

BRATISLAVA - Nastavujete si automatickú odpoveď, keď sa chystáte na dovolenku? Máte v nej uvedené to, čo si ľudia píšu bežne: že nebudete mať prístup k telefónu a e-mailu, a tak odpoviete až po vašom návrate do práce? Istý muž si pripravil fantastickú automatickú odpoveď, v ktorom vysvetlil každému, kto sa s ním chcel počas jeho dovolenky spojiť, prečo neodpovie. Urobil to naozaj kreatívne a originálne, stojí za to inšpirovať sa ním.