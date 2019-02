BRATISLAVA - Nakladanie kapusty je jesennou klasikou, no ak máte na kyslú zeleninu chuť, nemusíte vôbec čakať na to, kým pripravíte sud a zoženiete veľké množstvo kapusty. Nakladať sa dá aj v malom. Napríklad len do zaváracieho pohára a konzumovať ju napríklad ako prílohu k jedkám. A vôbec sa nemusíte obmedziť len na kapustu.