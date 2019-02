Ohovárajú vás v práci? Toto urobte, ak nechcete, aby si o vás kolegovia obtierali ústa

BRATISLAVA - Miriam? Tú povýšili preto, lebo bola milá k šéfovi. Veď vieš, ako to myslím... A Milan z marketingu? Jasné, že mu zvýšili plat len tak - veď stále chodí so šéfkou na fajčiarsku prestávku. No povedz, čo je toto za firma! Sú vám takéto vety známe? Nech by sa firma akokoľvek snažila, klebetám a ohováraniu sa na pracovisku vyhnúť nedá. Je veľa ľudí, ktorí si radi vypočujú niečo o svojom šéfovi či kolegoch, no pre mnohých je počúvanie takýchto príbehov otravné.