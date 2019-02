Na tieto darčeky musíte pracovať dva životy: Slávne hviezdy rozhadzujú na Valentína, pozrite sa, čo kúpili svojim polovičkám

BRATISLAVA - Aký najdrahší darček ste kúpili na Valentína svojej polovičke? Nemusíte odpovedať, je veľmi pravdepodobné, že celebrity uvedené nižšie netromfnete. Vlastný olivovník, luxusné autá, drahé šperky či súkromné lietadlo – aj takto sa obdarovávajú boháči. Na to, aby ste mohli svojmu partnerovi či partnerke dopriať niečo podobné, by ste museli riadne „zamakať“. A niektorým by na to nestačil ani jeden život.