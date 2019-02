Jakutsk, Ruská federácia

Zdroj: Getty Images

Jedni zimu milujú, iní ju prežijú iba so zaťatými zubami. My máme aspoň to šťastie, že teplota nezvykne klesať hlboko pod nulu a po pár mesiacoch navyše zimu strieda vytúžená jar. Obyvatelia najchladnejších miest na svete to však majú ťažšie.