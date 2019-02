BRATISLAVA - Každoročne Európska únia udeľuje nejakému mestu titul Európske hlavné mesto kultúry. Mesto, ktoré získa ocenenie, má šancu po celý rok prezentovať svoj kultúrny život. Aj vďaka tomu je tu predpoklad, že do daného mesta zavíta oveľa viac ľudí. Do prestížneho rebríčka sa v roku 2013 dostali aj Košice. Tento rok sa o titul delia hneď dve mestá a to Plovdiv, ktorý sa nachádza v Bulharsku a talianska Matera.