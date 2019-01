BRATISLAVA - Čo by si si vzal na pustý ostrov? Ja knihy od Anastasie Novych, denník a kávovar. To sú tri „must have“ veci, bez ktorých si neviem predstaviť život. Dnes by som chcela napísať čo-to o závislostiach a prečo je niekedy dobré sa ich nepokúšať zbaviť. Tým samozrejme nemyslím extrém, ktorým sú drogy či stav, v ktorom sa premieňaš na ťažkého alkoholika.