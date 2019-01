BRATISLAVA - Veľké množstvo ľudí, ktorí držia diétu, raz za čas zhrešia. Zvyčajne je to považované za symbol slabosti, alebo podľahnutie pokušeniu. No podľa niektorých výskumov sa ukazuje, že to nemusí byť práve tak a takýto malý prehrešok, samozrejme s mierou, môže motivovať a pomôcť k naplneniu diétnych cieľov.