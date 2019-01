BRATISLAVA - V roku 2010 mal Grant Sabatier 24 rokov a na účte nelichotivých 2,26 dolára. Nestačilo mu to ani na to, aby si kúpil obed. Uvedomoval si, že takto to nejde a veci v jeho živote sa musia zmeniť. A rovno sa aj do toho pustil. Zaumienil si, že zarobí 1 milión dolárov a pôjde do dôchodku tak skoro, ako sa len dá.