BRATISLAVA - Určite to poznáte aj vy. Šoférujete a v diaľke zbadáte blikajúce majáky. Človek je tvor zvedavý, a tak prirodzene chce vedieť, čo sa deje. Pri jazde po diaľnici môžu majáky znamenať len jedno – nehodu, teda situáciu, do ktorej by sa dostať nechcel nikto.