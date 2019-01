Žijete od výplaty k výplate? Vyskúšajte tieto štyri tipy a v peňaženke budete mať viac peňazí

BRATISLAVA - Čo ak by ste sa mohli zbaviť dlhu a začať šetriť peniaze v jednoduchom pláne, ktorý má len štyri kroky? Ak hľadáte spôsob, ako sa zbaviť pôžičiek a vytvoriť si finančnú rezervu, tieto rady sú pre vás ako ušité. Na to, aby sa do vašej peňaženky dostalo viac peňazí, nepotrebujete zmeniť prácu či nájsť si ďalšiu. Stačí len, ak sa pár minút denne venujete svojim financiám. Pozrite sa na tieto 4 jednoduché kroky, ktoré vám pomôžu ušetriť si peknú sumu peňazí.