NEW YORK - Bill Gates so svojou ženou Melindou sa angažujú na poli verejného zdravia. Financujú lacné vakcíny, siete na lôžka proti malárii, či zdravotnú starostlivosť pre matky a deti po celom svete. Tvrdia, že každý jeden dolár, ktorý dali do globálnych zdravotných fondov za posledných 18 rokov, zaznamenal návratnosť 20 dolárov. To je pôsobivé v porovnaní s výnosom 1,19 USD, ktorý dosiahol index S&P 500 za rovnaké obdobie.