Za toto by mali vrátiť výplatu: Z výtvorov nešikovných grafikov vás budú bolieť oči

BRATISLAVA - Prijať zlého grafického dizajnéra môže byť pre firmu pohroma. Stačí malý detail - najmä pri úpravách fotografií, ktorý grafik prehliadne a už sa spoločnosť, značka alebo produkt stanú terčom posmeškov. Veď kto by chcel vystaviť bilbord, plagát či iné reklamné materiály, na ktorých sa propaguje ich výrobok, no nepekne zdeformovaný či nešikovne vyretušovaný? Modelka s natiahnutou hlavou, divné končatiny, osoba so štyrmi rukami - poviete si, že také niečo sa predsa nemôže stať? Môže.