BRATISLAVA - Rok 2019 je tu a pre mnohých je to akýsi začiatok novej etapy, resp. bod, od ktorého sa chcú odraziť. Obdobie predsavzatí sa prejavuje rôzne. Niektorí sa rozhodnú začať chodiť do posilňovne, iní si zas organizujú to ako trávia čas. Ak patríte do tej druhej skupiny, máme pár perfektných tipov na to ako si uľahčiť život.