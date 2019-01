BRATISLAVA - Do predstavenia novej vlajkovej lode juhokórejského výrobcu neostávajú ani dva mesiace. Samsung Galaxy S10 je preto prirodzene horúca téma, ktorej „teplota“ sa bude do predstavenia len a len zvyšovať. Olej do ohňa dnes prilial Evan Blass známy ako @evleaks, ktorý zverejnil fotku zariadenia, pravdepodobne Galaxy S10.