BRATISLAVA - Chystáte sa nájsť si v novom roku novú prácu? Nejde o jednoduchý proces, ešte pred tým, ako sa pustíte do prezerania inzerátov, by ste mali mať pripravený a dokonale prepracovaný životopis. Zaujíma vás, ako by mal vyzerať a ako ho prispôsobiť roku 2019? Všetko vám prezradíme v tomto článku.