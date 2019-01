Pravdivý príbeh: Podnikať s rodinou? Bol to ten najhlúpejší nápad

BRATISLAVA - Som typ, ktorý sa nestratil v nijakej dobe. Vedel som sa o seba postarať aj pred nežnou, rýchlo som pochopil, ako to bude fungovať aj po revolúcii. Napoko, vyhral môj zdravý rozum a odišiel som do zahraničia. Neľutujem tento čas i keď sa to odrazilo na mojom vzťahu, ktorý skoro stroskotal. Manželka ostala doma s deťmi, na chvíľu prišli žiť za mnou, ale nevedela si zvyknúť. Jedného dňa zbalila deti aj seba a odišla späť na Slovensko. Nechala mi odkaz, buď nech prídem za nimi alebo požiada o rozvod.