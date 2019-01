Ilustračné foto

Zdroj: thinkstockphotos.com

BRATISLAVA - Komu by sa nezišlo pár eur navyše? Ak vás trápi mizerný zárobok alebo šéf, ktorý vám za žiadnu cenu nechce zvýšiť plat, situácia nie je stratená. Vždy existuje niekoľko možností, ako to môžete zmeniť. Ak si chcete finančne prilepšiť, inšpirujte sa nasledujúcimi piatimi spôsobmi. Netvrdíme, že to vďaka nim bude jednoduché, vďaka nim však môžete zažiť lepšie časy. Naberiete odvahu?