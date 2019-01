Muž oslavoval Silvestra: FOTO Sarah mu do klubu poslala list, neotvorené polnočné priznanie šokuje!

Oslavy nového roku sú spojené s mnohými prekvapeniami, nie vždy sa to ale podarí. Dôkazom je Josh, ktorého priateľka sa silvestrovského večierku v nottinghamskom nočnom klube Pryzm nezúčastnila. Dôvod uviedla v liste, ktorý mal niekto počas večera Joshovi doručiť.

Klub neváhal a v snahe vypátrať neznámeho mladíka zverejnil list na svojej internetovej stránke. „Naše upratovačky práve doupratovali po novoročnej párty a našli túto neotvorenú obálku,“ píše klub Pryzm vo svojom internetovom príspevku.

Zdroj: FB/PRYZM Nottingham

„Práve sme si list v obálke prečítali a pýtame sa, vie o tom Josh?“ pokračuje príspevok. List, ktorý mal Josh otvoriť až o polnoci, bol pohodený na podlahe klubu medzi rôznymi odpadkami. Príspevok o jeho nájdení zdieľalo množstvo ľudí, pretože celý internet chce nájsť Josha.

Zdroj: FB/PRYZM Nottingham

„Josh, špeciálne je slovo, akým ťa budem nazývať ďalších pár rokov, pozbieram si ťa, keď budeš po niekoľkých pivách,“ píše sa v liste. „Mám dôvod, prečo som dnes večer nemohla ísť s tebou, požiadala som niekoho, aby ti tento list o polnoci dal,“ oznamuje list ďalej.

Dievčina v liste dúfa, že keď bude Josh čítať tieto slová, bude plný radosti. „Otázkou je, dievča alebo chlapec? Šťastný nový rok, dúfam, že ste sa bavili,“ znejú ďalšie slová.

Zdroj: FB/PRYZM Nottingham

Čítajte aj: FOTO Kulturista si dal potetovať penis: Semenníky mu opuchli na štvornásobnú veľkosť

Okrem toho, že sa tomuto páru snaží nespočetne veľa ľudí pomôcť, množstvo ďalších tiež na účet Josha vtipkuje. „Josh tú obálku znovu zatvoril a utiekol preč,“ píše George. Žena menom Katie priznala, že by takýto list svojmu priateľovi neposlala počas novoročnej párty.

„Počkala by som si, keď vytriezvie a pozrela by som si, ako na ďalší deň vyvráti svoje črevá, keď mu to oznámim,“ vysvetľuje Katie. Fanúšikom tohto páru napokon nezostáva nič iné, len dúfať, že sa raz nájde Josh, pre ktorého jeho priateľka Sarah napísala tento list.