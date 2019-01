Zdravotná sestra (22) sa dopovala ibuprofénom: Z chronickej únavy sa vykľula krutá diagnóza!

Chantal (22), ktorá sa vypracovala na asistentku neurologického oddelenia v nemocnici St. George’s Hospital v Londýne, trpela bolesťami a únavou už pred štyrmi rokmi. „Pracovala som ako ošetrovateľka 40 hodín týždenne a cez víkendy som sa venovala štúdiu,“ spomína si. „Preto som bola presvedčená o tom, že som iba unavená a čakala som, že sa všetko zmení, keď doštudujem, a dopovala som sa ibuprofénom a paracetamolom.“

Na snímke je Chantal Smitsová. Zdroj: FB/Chantal Smits

Mladá žena, ktorá prácu v zdravotníctve opisuje ako veľmi náročnú, sa neskôr dopracovala k vytúženému miestu asistentky, ale jej symptómy vôbec neustupovali. „Jedného dňa som cestovala domov z práce a zdalo sa mi, že cítim dažďové kvapky na jednej strane tváre, ale vôbec nepršalo,“ hovorí. „Potom som sa na jednom plagáte na našom oddelení dočítala, že dlhodobá únava a príležitostné halucinácie a poruchy zraku môžu byť príznakmi mozgového nádoru.“

Chantal Smitsová Zdroj: FB/Chantal Smits

Čítajte aj: Žena (45) si myslela, že má rakovinu, lekár ju šokoval: Po dvoch desaťročiach sa stal zázrak

Zdravotná sestra, ktorá denne pracovala s pacientmi s touto diagnózou, si vraj spočiatku nedokázala pripustiť, že aj ju stretol podobný osud, ale nakoniec podstúpila odborné vyšetrenie. Februárové skenovanie mozgu potvrdilo prítomnosť gliómového tumoru v mozgovom kmeni. „Nemohla som tomu uveriť. Hneď som sa rozplakala,“ hovorí Chantal. „Poloha môjho tumoru je veľmi nešťastná, nemôže byť vykonaná biopsia, a tak sa doteraz nepotvrdilo, či je zhubný, alebo nie.“

Chantal Smitsová Zdroj: FB/Chantal Smits

Pacienti s touto diagnózou musia chodiť každé 3 mesiace na vyšetrenie, ktorým sa zisťuje, či sa nález zväčšuje, alebo sa jeho veľkosť nemení. „Podľa posledného monitorovania môj tumor nerastie, čo je potešujúce,“ usmieva sa zdravotná sestra, ktorá neprestala pracovať a tvrdí, že teraz oveľa viac rozumie pacientom. Zároveň podporuje kampaň HeadSmart a prispieva na charitu The Brain Tumor Charity.

Zdroj: FB/Chantal Smits

„Moja diagnóza je čakanie a ja nechcem čakať na to, čo príde, so založenými rukami. Chodím do práce, začala som cvičiť jogu, zaradila som do jedálnička viac antioxidantov a nemyslím na to, čo bude. To budem riešiť potom, keď to príde,“ povedala Chantal.