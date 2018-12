O týchto zamestnancov by sa firmy pobili: Budete závidieť, keď uvidíte, čo dokážu urobiť v práci

BRATISLAVA - Sú zamestnanci, ktorých by zamestnávatelia nepustili inam. Urobili by čokoľvek, len aby ich udržali vo svojej firme. Zaujíma vás, čo také títo zamestnanci vedia alebo robia, že sú firmou tak žiadaní? Ako uvidíte vo videu nižšie, ich najväčšou devízou je ich zručnosť a rýchlosť. To, čo by iným trvalo dlho, oni spravia za pár sekúnd a tak zručne, až nebudete veriť vlastným očiam. Veď sa pozrite. My im v dobrom závidíme, a vy?