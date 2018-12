Meteorit, bomba či UFO? V Rusku sa zrútili obrovské skaly: VIDEO Prírodovedec je zmätený

„Snažíme sa nájsť vysvetlenie incidentu. Trvám na tom, že išlo o meteorit,“ uviedol Alexey Maslov, vedúci Verkhnebureinského okresu, ktorý celú udalosť videl na vlastné oči. Jeho tvrdenie podporil aj doktor Evgeny Zubko, odborník na kozmický prach z prírodovedeckej školy. Zubko povedal, že okolití obyvatelia zaznamenali "výbuchovú vlnu".

„To, či bude možné nájsť pozostatky meteoritu, závisí od parametrov pádu a dobrej dávky šťastia,“ vysvetlil Zubko. Maslov však dodáva, že by to okrem meteoritu mohol byť tiež "výbuch, bomba alebo padnuté lietadlo". Napriek jeho domnienkam nie sú zaznamenané nijaké správy o vojenských strelách, ktoré boli namierené tým smerom.

Podľa Maslova je koryto rieky dlhé takmer 800 metrov. Výška vody je v priemere od 80 metrov do 160 metrov. „Nevyskytlo sa nijaké žiarenie,“ skonštatoval Maslov. Verí však, že objekt zasiahol zem v ostrom uhle, pričom sa najprv dotkol kopca, z ktorého sa následne dostal až do riečneho koryta. Tí, ktorí udalosť videli na vlastné oči, tvrdia, že nemohlo ísť o "zásah človeka".

„Buď začali obrovskú výstavbu alebo sa tu zrútilo UFO,“ povedal jeden z očitých svedkov. Prvé zábery po udalosti zobrazujú muža, ktorý máva na novovzniknutú jamu plnú trosiek. Dramatický objav našiel 14. decembra poľovník Anton Ivanov, na internet sa zábery dostali až teraz. Podľa The Siberian Times došlo k dopadu ešte začiatkom decembra.

„Okolo takýchto vecí neprechádzate každý deň. Taký rozsah a taká sila. Je tam kopa zeme, tisícky ton. Je zrejmé, že tu niečo dopadlo, zachytilo to vrch kopca a dopadlo do rieky,“ prezradil Ivanov. Podľa jeho slov miesto smrdelo po sírovodíku a na niektorých miestach stúpala para. Na vrchole hory našiel teplé kamene, ktorými si dokonca ohrieval ruky.

„Vyzerá to tak, že rieka je horúca. Ľadové hrany sú úzke, akoby boli vo vriacej vode,“ uviedol Ivanov. Ďalšia teória však hovorí o zosuve pôdy, ktoré spôsobilo zemetrasenie. Za týmto konštatovaním stojí Aleksej Makhinov, regionálny predseda ruskej geografickej spoločnosti. „Mohol to zapríčiniť aj meteorit, ale je to nepravdepodobné,“ uviedol Makhinov.

Predsedov názor potvrdil aj šéf Astronomického ústavu ruskej akadémie vied Boris Šustov. Podľa jeho slov nijaký veľký meteorit, ktorý by bol schopný spôsobiť takéto škody, nebol v blízkosti zemskej atmosféry zaznamenaný. Pád objektu má však veľký vplyv na vodnú elektráreň v Bureyskaya, v jeho dôsledku má elektráreň nedostatočný prísun vody.