Zbytočné povolania, v ktorých ľudia len trpia: Nepatrí sem náhodou aj vaše zamestnanie?

Ilustračné foto

Zdroj: thinkstockphotos.com

BRATISLAVA - Čo by ste povedali neznámemu človeku o vašej práci? Chválili by ste firmu, v ktorej pracujete, svojich kolegov, boli by ste hrdý na vašu náplň práce? Alebo by ste sa vyjadrili úplne opačne? Mnohé nedávne prieskumy naznačujú, že čoraz viac ľudí je nespokojných so svojou prácou a nevidia v nej žiaden zmysel. Prečo je to tak? Nad tým sa zamýšľa Rutger Bregman, holandský autor knihy Utópia pre realistov.