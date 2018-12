Vianoce sa stali synonymom gýču a konzumu: Tieto sviatky sa musia zmeniť

BRATISLAVA - Každoročne pri ceste autom našou milovanou a inokedy veľmi malebnou krajinou, vyhlasujeme s rodinnými príslušníkmi súťaž o ten najväčší vianočný gýč. Pravidlá sú jednoduché. Treba mať oči neustále na stopkách a sledovať všetky tie farebné a blikajúce príšernosti, ktoré si ľudia dávajú do okien. Čím viac halucinogénnych farieb a sobov, tým väčšia šanca na víťazstvo. Po príchode domov si zapálime sviečku, pustíme hudbu a tešíme sa, že nám je spolu dobre. A to by mala byť podstata Vianoc.