BRATISLAVA - Losos patrí medzi kvalitné ryby nadopované zdraviu prospešnými látkami. Avšak ani jeho zaradenie do jedálnička dvakrát týždenne nestačí na to, aby sme mali k dispozícii zdroj omega-3 mastných kyselín! Zistil to časopis dTest, ktorý testoval kvalitu mrazených lososov.